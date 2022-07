Ça s'agite autour de Junior Sambia

Lorsqu'il est arrivé au stade de la Mosson à l'été 2017, le potentiel de Junior Sambia était indéniable. Passé par les centres de formation de l'Olympique Lyonnais et de l'Union du Football Mâconnais, c'est chez les Chamois Niortais qu'il fait ses premiers pas en professionnel (83 matches entre la Ligue 2 et les coupes nationales) avant de s'engager au Montpellier HSC, d'abord sous la forme d'un prêt à l'été 2017 avant de coûter près de 2 millions d'euros aux dirigeants héraultais pour s'attacher ses services de manière définitive.

Un expérimenté de la L1

En plus de briller par son talent, il a su grappiller du temps de jeu dès sa première saison grâce à sa polyvalence, pouvant non seulement jouer sur le côté droit d'une défense - que ce soit latéral ou piston - mais également grâce à son bagage technique et physique lui permettant d'évoluer dans l'entrejeu, sur les côtés et dans l'axe. Pisté par plusieurs clubs français durant ses premières saisons dans l'Hérault, comme le Lille OSC et le Dijon FCO, le natif de Lyon décidait de poursuivre son aventure au MHSC afin de développer son potentiel.

Plongé dans le coma durant 5 jours en raison du coronavirus fin avril 2020, il va réussir à retrouver sa condition physique et réaliser même la meilleure saison de sa carrière durant la saison 2020/2021 (1 but, 6 passes décisives), la dernière de Michel Der Zakarian. De quoi susciter l'intérêt de nombreux clubs étrangers. La saison suivante, changement d'entraîneur : parti à Brest, MDZ laisse sa place à Olivier Dall'Oglio, qui fait le chemin inverse. Junior Sambia réalisera une saison complète sous les ordres de l'ancien entraîneur du DFCO, portant son total au-delà des 240 matches en professionnel, dont 160 sous le maillot orange-et-bleu (6 réalisations et 15 offrandes en Ligue 1).

Un nouveau défi en perspective

Aujourd'hui libre de tout contrat, Junior Sambia ne semble pas être tracassé par cette situation : «Junior est un professionnel. Il avait anticipé sa fin de contrat, une période un peu particulière dans la vie d'un footballeur, nous confie son Conseil Maître Sultan, à qui l'ex-Pailladin a récemment confié ses intérêts. C'est la raison pour laquelle il met tous les ingrédients nécessaires afin d'être prêt et performant dès lors qu'un club fera appel à ses services. Il est serein, tranquille et se concentre pleinement sur sa préparation.»

«Il ne se met aucune pression. (…) De nombreuses rumeurs ont été distillées ici et là par des personnes tierces au dossier. La réalité est bien différente, que ce soit concernant les clubs liés à Junior ou son entourage, sain», poursuit-il. Maître Karim Sultan confirme cependant que son client est dans le viseur de plusieurs clubs en Europe : «Junior est soutenu par son entourage. Il se prépare avec professionnalisme pour le prochain défi qui l'attend. (…) Effectivement, parmi toutes les rumeurs à son sujet, il est possible d'affirmer que Junior est courtisé en France et à l'étranger, notamment en Italie par l'Hellas Vérone et la Salernitana». Une autre formation, habituée des compétitions européennes, n'est pas insensible au joueur de 25 ans. Mise au point.