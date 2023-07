Ronald Koeman dézingue le recrutement du Barça

La suite après cette publicité

Ronald Koeman n’a jamais gardé la langue dans sa poche. Après son départ du Barça en 2021, le Néerlandais s’est souvent fait remarquer en critiquant son ancien club, lui qui n’a semble-t-il toujours pas digéré son limogeage. Lors de la présentation de la "Koeaman Cup", un tournoi de golf à son effigie à Barcelone, l’actuel sélectionneur des Pays-Bas en a profité pour tacler les méthodes de recrutement du FC Barcelone. «Ni financièrement ni footballistiquement, ils travaillent pour l’avenir. Gundogan est un grand joueur, mais il aurait dû être fait plus tôt. Pour un club qui doit regarder vers l’avenir… Ce sont des recrues pour deux ou trois ans», déclare-t-il.

Ronald Koeman n’en reste pas là, et rajoute : «Quand j’étais entraîneur, il n’y avait pas d’argent et j’ai vu qu’il y avait des joueurs comme Pedri, Nico, Gavi… et aux Pays-Bas, nous avons l’habitude de donner des opportunités aux jeunes. Il faut travailler pour avoir un bel avenir. Je ne remets pas en question Gundogan et Lewandowski. C’est des grands professionnels mais c’est du court terme. Vous ne pouvez pas signer deux ou trois joueurs de ces âges chaque saison, vous devez aussi travailler pour l’avenir. Une signature d’un joueur de 22 ans vaut mieux qu’un de 33 ou de 34 ans». En forme, l’ancien entraîneur du Barça continue de se lâcher sur un club qu’il a lui-même marqué en tant que joueur dans les années 90.

