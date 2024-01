PSG : Luis Enrique lance un grand avertissement à ses attaquants

Toujours solide leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a fait un pas de plus dans la défense de son titre en l’emportant sur la pelouse du RC Lens, lors de la dernière journée (2-0). Également qualifié en 8es de finale de Coupe de France, le club de la capitale reçoit le Stade Brestois ce dimanche, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Et ce, à moins de trois semaines du match aller du huitième de finale tant attendu de Ligue des Champions, face à la Real Sociedad, le 14 février prochain.

La suite après cette publicité

Face aux journalistes, Luis Enrique a d’ailleurs été questionné globalement sur son trio d’attaque. Et à ce sujet, il a tenu à encenser les dernières prestations intéressantes de Bradley Barcola (21 ans). «Quand on recrute un joueur, il faut voir sa rapidité d’adaptation et on ne prend pas l’âge en compte. On ne prend pas l’âge en compte. C’est normal que les joueurs connaissent des hauts et des bas», a-t-il expliqué à propos de l’ex-Lyonnais, titularisé lors des derniers matches, excepté les deux tours de Coupe de France.

À lire

PSG : Luis Enrique rend hommage à Jürgen Klopp

Luis Enrique attend du mieux de son attaque

«J’aime avoir des jeunes joueurs, l’objectif est d’améliorer des joueurs pour qu’ils s’adaptent à mon profil de jeu. En tant qu’entraîneur, mon objectif est de faire progresser tout le monde. Ce que je veux, ce sont des joueurs qui ont de l’envie, de l’ambition, peu importe l’âge», a-t-il ajouté. Mais le technicien espagnol en a profité pour lâcher une petite pique à ses autres attaquants, en concurrence avec Bradley Barcola. Luis Enrique a estimé que le trio Barcola-Mbappé-Dembélé ne devait pas être le meilleur trio d’attaque parisien.

La suite après cette publicité

«Si c’est le meilleur trio ? Non, je ne crois pas, j’espère que non. J’espère que le trio le plus fort doit encore arriver. Que ce soit avec eux, ou avec les autres joueurs. Je suis très content de l’attitude de mes attaquants. Mais, si on veut avoir pour ambition tous les titres, il faut compter sur tous les attaquants, qu’ils sortent de leur zone de confort et qu’ils soient encore meilleurs. C’est la clé pour moi», a-t-il lâché. Pour rappel, Luis Enrique devrait aligner contre Brest une attaque à trois avec Randal Kolo Muani dans l’axe, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sur les côtés, afin de donner du temps de jeu et faire souffler Kylian Mbappé.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 90€ offerts et 10€ sans dépôt avec le code FM10 pour parier sur la rencontre PSG-BREST.