PSG : Kylian Mbappé laissé sur le banc face à Brest ?

Le Paris Saint-Germain pourrait devoir faire sans Kylian Mbappé pour la réception de Brest ce dimanche en clôture de la 19e journée de championnat. En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, le champion du monde 2018 est annoncé sur le banc des remplaçants pour cette affiche prometteuse. Le technicien espagnol favoriserait ainsi une attaque à trois avec Randal Kolo Muani dans l’axe, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sur les côtés.

Si aucune information n’a fuité quant à un possible pépin physique du capitaine de l’équipe de France, cette possibilité pourrait s’expliquer par la volonté de son entraîneur de le laisser se reposer à l’approche de la Ligue des Champions. Pour le reste, Zaïre-Emery devrait être aligné au milieu de terrain, l’incertitude régnant quant aux deux autres postes de l’entrejeu entre Ugarte et Vitinha, ainsi qu’entre Vitinha et Fabian Ruiz.

