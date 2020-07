Manchester City lance son nouveau maillot domicile pour 2020/2021

Quelques jours après avoir dévoilé sa nouvelle collection training, Manchester City, qui est assuré de finir la saison à la deuxième place de Premier League à deux journées du terme du championnat, en profite pour présenter son nouveau maillot domicile confectionné par son équipementier Puma.

Sans surprise, ce nouveau maillot domicile des Mancuniens est bleu ciel, mais il a la particularité d'arborer des motifs inspirés des célèbres mosaïques du quartier nord de Manchester, un lieu propice pour les artistes de rue de la ville. Très influencé par l'univers urbain, l'équipementier Puma rend une nouvelle fois hommage à cette culture à travers le nouveau maillot des Skyblues. Les mosaïques que l'on retrouve sur ce maillot sont inspirées des premières créations originales ornant le fronton des portes du Maine Road Stadium, ancienne enceinte de Manchester City qui évolue désormais à l'Etihad Stadium.

« À mes débuts, le quartier nord était complètement délabré. J'avais envie de le faire revivre. J'ai donc commencé à créer des mosaïques des icônes de Manchester, à partir d'assiettes en céramique et de morceaux de carrelage, en y insufflant mon propre style artistique. Ma famille et moi-même avons toujours été de grands fans du club de la ville. J'ai donc commencé à représenter les joueurs. Au fil du temps, on m'a confié la création de mosaïques pour le club et la ville de Manchester. C'est pour moi un grand privilège que PUMA s'inspire de mes œuvres pour le nouveau maillot domicile de la ville », indique Mark Kennedy, l'artiste à l'origine des mosaïques du quartier nord de Manchester.

Le nouveau maillot domicile de Manchester City est complété par un short blanc et des chaussettes bleu clair et il sera porté par les joueurs de Pep Guardiola dès le samedi 18 juillet, lors de la demi-finale de la FA Cup, qui les opposera à Arsenal.

