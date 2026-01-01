Nice : les premiers mots d’Elye Wahi

Il va passer d’une équipe en rouge et noir à une autre. En difficulté avec l’Eintracht Francfort avec un but et trois passes décisives en 14 matches avec l’Eintracht Francfort, Elye Wahi va tenter de se relancer avec l’OGC Nice. Après des échecs à Lens et Marseille, l’attaquant de 22 ans tentera de se relancer lors de ce prêt de six mois avec les Aiglons.

Un renfort de poids pour Claude Puel tant l’ancien goleador de Montpellier arrive revanchard à Nice. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre lors de sa première sortie sous les couleurs du treizième de Ligue 1 : «je suis très heureux de rejoindre l’OGC Nice. C’est un club historique, avec des supporters passionnés. J’ai senti une vraie confiance de la part du coach et des dirigeants. Je viens pour travailler dur, aider l’équipe et donner le maximum à chaque match.»