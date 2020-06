Sporting CP : les adieux de Jérémy Mathieu à ses coéquipiers

Blessé au genou gauche ce mercredi en plein séance d'entraînement, Jérémy Mathieu (36 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière. Au lendemain de sa blessure, l'ancien international français (5 sélections) a rendu visite à a ses coéquipiers. Muni de ses béquilles, le néo-retraité a pris la parole pour dire adieux à ses coéquipiers. « Il est difficile de dire au revoir comme ça. Je voulais jouer un dernier match à domicile. Mais bon, la vie continue », a-t-il déclaré.

« Ce fut un plaisir de porter ce maillot, un plaisir de jouer avec vous et de profiter de chaque instant. J'espère que vous gagnerez tous les matches jusqu'à la fin du championnat et que le Sporting CP sera champion la saison prochaine. » Un discours émouvant suivi d'une haie d'honneur formée par ses coéquipiers. Jérémy Mathieu s'est vu remettre un maillot du club floqué à son nom et avec le numéro 106, soit le nombre de rencontres disputées avec le club depuis son arrivée à l'été 2017.