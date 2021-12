FC Barcelone : des prétendants prestigieux se bousculent déjà pour Frenkie de Jong

C'est ce qu'on appelle une situation inédite. En manque de liquidités, le FC Barcelone va devoir se séparer prochainement de certains joueurs aux fortes valeurs marchandes. Et ce, même si ces derniers possèdent un potentiel susceptible de hisser le Barça vers les sommets dans le futur. Recruté il y a maintenant deux ans et demi, Frenkie de Jong intègre la liste des éléments pouvant renflouer sensiblement les caisses catalanes.

Titularisé à douze reprises en Liga (treize apparitions au total), le milieu néerlandais a marqué une réalisation et distillé deux passes décisives. Mais depuis son arrivée en Catalogne, ses prestations en demi-teinte ont donné du grain à moudre à ses détracteurs. C'est un fait, De Jong ne rayonne pas autant qu'escompté dans le jeu sous la tunique barcelonaise.

Les grands clubs européens tapent déjà à la porte pour De Jong

Mais pour autant, l'international néerlandais constitue un élément essentiel aux yeux de Xavi, qui souhaite l'intégrer plus que jamais dans son projet pour les années à venir. En interne, si aucune déclaration officielle n'a été effectuée sur un potentiel départ de l'ancien joueur de l'Ajax, les intentions demeurent différentes. Joan Laporta n'occulte pas en effet que Frenkie de Jong, en dehors de sa valeur marchande, peut attirer des prétendants prestigieux. L'assurance d'empocher un montant conséquent pour assainir les comptes... En plein marasme économique, le FC Barcelone ne peut décemment laisser filer une opportunité comme la vente du prodige néerlandais.

Ce mercredi, Sport révèle d'ailleurs que plusieurs grands clubs européens suivraient avec attention la situation de l'intéressé. Il s'agirait de Manchester City, Manchester United, le Bayern Munich, Chelsea, et le Paris Saint-Germain... Ces mêmes clubs qui s'arrachaient de Jong il y a un peu plus de deux ans... Récemment, le père du joueur avouait que les cinq plus grands clubs européens s'étaient déjà manifestés pour accueillir son fils dans les prochains mois. Reste à savoir si le FC Barcelone se laissera tenter par l'appât du gain, ou privilégiera l'aspect sportif dans ce dossier...