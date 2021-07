Amicaux : c'est la soupe à la grimace pour Saint-Étienne et Reims avant la reprise

À une semaine de la reprise de la Ligue 1, le Stade de Reims et l'AS Saint-Étienne ont disputé les ultimes matches de leur préparation d'avant-saison, respectivement face à Hoffenheim et Francfort. Deux rencontres pour... deux défaites. Les Rémois, une semaine après un revers face à Lens (1-2), se sont logiquement inclinés 1-3 contre Hoffenheim, à la PreZero Arena. Un écart qui s'est dessiné dans le premier acte, avec l'ouverture du score de Sebastian Rudy à la demi-heure de jeu (1-0, 29e), puis le but du break juste avant la pause signé Christoph Baumgartner (2-0, 45e+1). Et si Kaj Sierhuis a pensé remettre les siens dans le match (2-1, 67e), l'espoir a été de courte durée. En effet, Andrej Kramaric a planté à son tour, quasiment sur l'engagement (3-1, 68e). Rendez-vous désormais avec l'OGC Nice, dimanche prochain, pour lancer la saison de Ligue 1.

Le bilan de l'ASSE n'est pas non plus reluisant. Les Stéphanois, battus consécutivement par Clermont (3-2) et l'Olympique de Marseille (2-1), enchaînent une troisième désillusion de suite pour conclure leur préparation (2-1). Christopher Lenz a marqué rapidement, dès la premier quart d'heure (1-0, 12e), alors que Rafael Borré a enfoncé le clou ensuite (2-0, 41e). Timothee Kolodziejczak a mis du baume au cœur aux siens en fin de partie (2-1, 74e). Les Verts accueilleront Lorient ce dimanche, en espérant retrouver le chemin du succès.