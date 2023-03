Lens - Lille : les compositions sont tombées

Jour de derby à Bollaert. Le RC Lens accueille le LOSC ce samedi à partir de 17h dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Les Sang et Or ont l’occasion de reprendre provisoirement la 2e place, en attendant les matchs de Marseille et Monaco. En face, une victoire permettrait aux Dogues de retrouver le top 5.

Trois jours après une élimination à Nantes en quart de finale de Coupe de France, Haise décide de changer de système et devrait proposer une défense à quatre. L’entrejeu est de nouveau géré par la paire Abdul Samed-Fofana. Soutenu par Fulgini, Openda est également accompagné par Sotoca et Thomasson sur le front offensif. Lille se présente avec une équipe sans surprise en l’absence de Diakité et Ismaily. Weah est encore aligné dans le couloir droit défensif, Gudmundsson prenant le gauche. Angel Gomes sera un cran en-dessous de David, devant un milieu à quatre composé de Cabella, André, André Gomes et Bamba.

Les compositions :

Lens : Samba - Frankowski, Gradit, Danso, Haïdara - Abdul Samed, Fofana, Fugini- Sotoca, Openda, Thomasson

Lille : Chevalier - Weah, Fonte, Djalo, Gudmundsson - Cabella, André, André Gomes, Bamba - Angel Gomes - David