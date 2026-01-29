Menu Rechercher
Mercato : le coach de l’Espanyol réclame Mbappé !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Le sprint final du mercato hivernal commence. Alors que les dirigeants sont au boulot pour tenter de satisfaire les besoins de leurs entraîneurs, ces derniers sont souvent interrogés par les journalistes sur de possibles arrivées. Manolo Gonzalez, entraîneur de l’Espanyol, a ainsi été questionné sur ce sujet, puisqu’un journaliste lui a demandé quel profil de joueur il avait réclamé à sa direction. Il en a profité pour faire une petite blague.

« J’ai demandé Mbappé, je pense qu’il va venir », a-t-il expliqué, en rigolant. Une petite boutade qui a aussi fait rire les journalistes, alors que le club catalan réalise une saison excellente et pointe à une surprenante cinquième place en Liga.

