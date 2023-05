JT Foot Mercato : du remue-ménage en attaque à l’OM !

L’OM veut du lourd pour son attaque

Ça devrait bouger à l’OM cet été, notamment en attaque ! En effet, beaucoup de pistes sont évoquées pour le prochain mercato estival… Il y a déjà le cas d’Alexis Sanchez ! Un rendez-vous est fixé entre le clan du joueur et la direction olympienne. L’agent du joueur est actuellement à Marseille et la situation devrait se décanter dans les prochains jours. Selon RMC, les deux parties pensent plutôt à une prolongation, même si le clan du Chilien pourrait utiliser d’éventuelles offres pour faire grimper les enchères. On a par exemple entendu le nom de Sanchez lié au Paris Saint-Germain ces dernières heures et également du côté d’Arsenal ! Toujours en attaque, l’OM s’intéresserait à un autre profil. Artem Dovbyk est pisté par le club phocéen. C’est l’attaquant du SK Dnipro, actuel 2e du championnat ukrainien. Autre nom qui serait dans les petits papiers du board marseillais, c’est Moussa Dembélé ! L’attaquant de l’Olympique Lyonnais sera libre de tout contrat cet été et pourra donc s’engager où bon lui semble. Un intérêt a également été évoqué concernant Denis Zakaria, lui qui est prêté à Chelsea par la Juventus. Enfin, il y a du nouveau dans le dossier Wilfried Zaha ! Selon The Guardian, le joueur s’est vu proposer une prolongation de contrat par Crystal Palace, avec un contrat juteux à la clé. Sauf que l’OM aussi lui aurait fait une offre. Elle porterait sur une durée de deux ans, mais serait nettement inférieure financièrement. En revanche, le club français a l’avantage de pouvoir jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ce qui est un véritable objectif pour l’attaquant ivoirien.

Spalletti sur le départ ?

En Italie, c’est une information qui fait beaucoup de bruit mais Luciano Spalletti pourrait bien quitter le Napoli, après une saison historique pour le club ! Une nouvelle révélée par La Gazzetta dello Sport qui explique que le technicien italien pourrait bien faire ses valises, la faute a des tensions entre lui et son président Aurelio De Laurentiis. Le journal explique, par exemple, que le président n’a pas du tout appelé son entraîneur après le titre de champion. Pour l’instant, une prolongation est à exclure et un changement de coach est même évoqué sur le banc napolitain. Le nom de Rafael Benítez a été évoqué, de même que celui de Christophe Galtier, qui ne devrait pas continuer sur le banc u PSG…

Les officiels du jour

Manchester United a annoncé la fin de l’aventure pour un joueur présent depuis plus de 12 ans ! Il s’agit de Phil Jones qui ne prolongera pas avec les Red Devils, son contrat se termine à l’issue de la saison… Toujours en Angleterre, le contrat de Neslon Semedo est lui renouvelé ! Wolverhampton l’a annoncé ce vendredi, le latéral portugais est prolongé jusqu’en 2025. Et en France, le PSG a annoncé la prolongation de Marquinhos ! Mais c’est la durée du contrat qui peut surprendre puisqu’il est désormais lié à Paris jusqu’en 2028…