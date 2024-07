Nantes : trois joueurs ont demandé leur départ

Il va y avoir du mouvement au FC Nantes. Alors que Franck Kita a confirmé aujourd’hui en conférence de presse que le transfert de Matthijs Abline (Rennes, 10 M€ + 2 M€ de bonus) sera acté « aujourd’hui ou demain », Antoine Koumbnouaré a indiqué de son côté que deux de ses joueurs ont demandé à quitter le navire.

«Douglas Augusto et Pedro Chirivella ont émis le souhait de partir et moi aussi (je souhaite qu’ils partent) donc on est tous d’accord», a déclaré le Kanak, dans des propos relayés par Ouest France. Kombouaré a également fait savoir qu’Alban Lafont aimerait lui aussi s’en aller. «Il a envie de partir et ça serait bien pour lui…».