Yvan Neyou va être prêté à Al-Okhdood
Arrivé cet été à Getafe en provenance de Leganés, Yvan Neyou est en manque de temps de jeu ces derniers mois. Une réalité qui l’a contraint à disputer huit petits matches avec la formation madrilène cette saison et qui l’a, logiquement, poussé à trouver une porte de sortie dès cet hiver.
Comme nous vous le révélions il y a quelques semaines, le milieu de 29 ans était à la recherche d’un nouveau projet. Selon nos informations, il devrait être prêté jusqu’en fin de saison du côté d’Al-Okhdood, 17e de Saudi Pro League. Un prêt sec motivé par la perspective de retrouver du temps de jeu pour l’international camerounais (11 sélections).
