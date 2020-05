RB Leipzig : Lukas Klostermann prolonge jusqu'en 2024

Le RB Leipzig a profité des derniers avant la reprise de la Bundesliga pour faire un point sur le contrat de ses joueurs. Et ce vendredi, le club allemand a prolongé le bail de son fidèle défenseur Lukas Klostermann (23 ans) jusqu'en juin 2024. Joueur du RB Leipzig depuis l'été 2014, l'international allemand (8 sélections) a connu la 2.Bundesliga, puis la promotion en première division et la Ligue des Champions. L'intéressé, auteur de 33 matches toutes compétitions confondues jusqu'à la pandémie de coronavirus, s'est réjoui de cette bonne nouvelle.

« Je suis ravi d'avoir prolongé au RB Leipzig et que mon avenir soit désormais clair. Je suis à Leipzig depuis six ans, j'ai fait un grand développement personnel et athlétique ici (...). Je me sens très à l'aise dans le club et dans la ville, j'ai toujours eu confiance ici et je suis devenu un international », a rapporté l'Allemand dans le communiqué du club.