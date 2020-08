Inter : Antonio Conte n'a pas peur du Shakhtar

Depuis ce dimanche, le Séville FC s'est qualifié pour la finale de l'Europa League en éliminant Manchester United (2-1). Une place reste encore à déterminer et elle sera allouée au vainqueur de la rencontre entre l'Inter et le Shakhtar Donetsk. Une belle affiche entre le 2e de Serie A et le champion d'Ukraine qui a déployé un jeu plaisant pour se débarrasser de Bâle et de Wolfsburg. De quoi faire peur à l'équipe d'Antonio Conte dans sa quête du titre ?

Certainement pas pour le technicien italien qui a affiché sa confiance en conférence de presse avant ce rendez-vous, tout en reconnaissant la qualité de son adversaire : «Le mot "peur" ne doit pas faire partie de notre vocabulaire. Nous sommes respectés parce que nous avons affaire à une équipe qui s'est imposée au fil des ans, la plus forte sur notre chemin dans cette Europa League, mais nous nous sommes bien préparés et nous voulons montrer que nous sommes venus de loin pour une raison et que nous voulons atteindre la finale». En tout cas, cela promet un beau match ce lundi soir.