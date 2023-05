OL : la section féminine vendue à un fonds américain

Encore du mouvement en interne à l’OL. Via un communiquén officiel, l’OL Groupe vient d’annoncer la signature d’une structure multi-équipes avec Michele Kang, femme d’affaires américaine propriétaire de la franchise du Washington Spirit entre autres. Elle prendra les commandes de cette structure et on peut donc dire que l’équipe féminine passe sous pavillon américain.

« Par une opération d’échange de titres, OL Groupe apportera son équipe féminine, et Michele Kang, par l’intermédiaire de YMK Holdings, apportera la majorité des parts du Washington Spirit pour créer une nouvelle entité indépendante. OL Groupe continuera de soutenir la nouvelle organisation par la fourniture de services, comprenant notamment, l’utilisation du Groupama Stadium, du Groupama OL Training Center, et de l’OL Academy », précise l’OL Groupe dans son communiqué.

