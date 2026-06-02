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Barça : Flick a pris sa décision pour Koundé

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Jules Koundé @Maxppp

Depuis des mois déjà, la presse catalane évoque le nom de Jules Koundé lorsqu’elle parle des ventes potentielles du FC Barcelone. Sans pour autant être poussé vers la porte, le défenseur français de 27 ans pourrait être vendu en cas de belle offre. Les médias locaux évoquaient un prix de départ des négociations fixé à 50 millions d’euros, avec des clubs anglais intéressés.

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Comme l’indique Mundo Deportivo, Hansi Flick compte sur lui pour la saison prochaine, et ce même si l’ancien de Bordeaux a terminé la saison sur le banc. Ce qui pourrait donc pousser la direction du club à faire une croix sur une grosse vente, surtout connaissant l’influence de l’Allemand et son poids dans les décisions prises en interne.

Pub. le - MAJ le
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