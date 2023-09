L’Eintracht Francfort sort du silence après le départ de Randal Kolo Muani au PSG

La suite après cette publicité

Transféré au Paris Saint-Germain dans les dernières minutes du mercato estival, Randal Kolo Muani, absent pour le déplacement à Lyon, a vécu une journée agitée ce vendredi. Déterminé à l’idée de rejoindre le club de la capitale, l’international français a finalement obtenu gain de cause, quittant ainsi l’Eintracht Francfort contre un chèque estimé à 90 millions d’euros. Par la voix de leur directeur sportif, Markus Krösche, les Aigles ont d’ailleurs justifié ce transfert tardif. «Nous aurions aimé garder Randal plus longtemps chez nous», a tout d’abord avoué le dirigeant allemand sur le site du club avant de détailler les raisons de cette opération.

«Nous avions toujours communiqué dans ce sens au cours des dernières semaines. Finalement, l’évolution des dernières heures et les paramètres économiques avec des revenus records pour l’Eintracht Francfort grâce au transfert du joueur ont été décisifs. En fin d’après-midi, nous avons fait savoir qu’il n’y avait aucune base pour un accord et que nous continuions à poursuivre nos plans avec Randal Kolo Muani. Tard dans la soirée, nous avons reçu une offre qu’on ne pouvait pas refuser d’un point de vue économique dans l’intérêt de l’Eintracht Francfort. Nous tenons à remercier Randal Kolo Muani pour ses prestations la saison passée». Pour rappel, lors de son unique saison passée sous le maillot de l’Eintracht Francfort, l’ancien Nantais a inscrit 23 buts et adressé 17 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues.