Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen : les compositions officielles

La 21e journée de Bundesliga se poursuit aujourd’hui avec un duel de haut de tableau entre le Borussia Dortmund, deuxième, et le Bayer Leverkusen, troisième. Une affiche alléchante à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 15h30. Ce match revêt d’une importance capitale pour les deux équipes. Le Borussia Dortmund peut repousser son adversaire du jour à 11 points au classement, tout en maintenant la pression sur le leader, le Bayern Munich, vainqueur de Leipzig hier. Quant au Bayer Leverkusen, une victoire lui permettrait de se rapprocher à cinq points du BVB mais surtout lui donnerait un peu d’air face à ses poursuivants directs dans la course au Top 4 et à la qualification pour la Ligue des Champions. Les deux équipes surfent sur une belle dynamique avec respectivement trois et deux victoires d’affilée en Bundesliga.

La suite après cette publicité

Marco Rose doit composer sans deux éléments majeurs : Erling Haaland, touché à l’aine, et Mats Hummels, malade. En l’absence du meilleur buteur du BVB, Thorgan Hazard est titularisé en attaque aux côtés de Donyell Malen et Marco Reus. Le Français Dan-Axel Zagadou prend, lui, la place de Hummels en défense centrale. Thomas Meunier fait également son retour dans le couloir droit. Pour Gerardo Seoane, deux changements sont à noter. Au milieu de terrain, Kerem Demirbay, suspendu contre Augsbourg, remplace Amine Adli afin de densifier l’entrejeu. Dans les buts, Lukas Hradecky, testé positif à la Covid-19, laisse sa place à Lennart Grill. L’attaque de Leverkusen sera une nouvelle fois animée par le duo en forme Diaby-Schick. Le défenseur central Edmond Tapsoba a joué hier soir avec le Burkina Faso, il n'est logiquement pas sur la feuille de match. La recrue hivernale Sardar Azmoun, en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, reste en tribunes.

Les compositions officielles :

Borussia Dortmund : Kobel - Meunier, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Brandt, Dahoud, Bellingham - Reus (cap.), Malen, Hazard

Bayer Leverkusen : Grill - Frimpong, Tah (cap.), Hincapie, Bakker - Andrich, Demirbay - Bellarabi, Wirtz, Diaby - Schick