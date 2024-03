Abbosbek Fayzullaev, le phénomène ouzbek qui renverse le football russe !

Quart de finaliste de la dernière Coupe d’Asie des Nations mais battu de justesse par le vainqueur qatari (1-1, 3-2 aux tirs au but), l’Ouzbékistan a été l’une des attractions de la compétition. Les Loups Blancs se sont notamment appuyés sur le jeune Abbosbek Fayzullaev, l’étoile montante du football ouzbek qui aura marqué deux buts durant la compétition. Un nouveau statut affirmé qui lui aura permis de figurer parmi les meilleurs joueurs de la compétition. Une évolution somme toute prévue. Milieu offensif de 20 ans, le natif de Sirdaryo qui a été lancé en professionnel a tout juste 17 ans et qui a raflé le championnat ouzbek en 2021, 2022 et 2023 avec le Pakhtator aura vite convaincu tout son monde avec à la clef 8 buts et 2 offrandes en 26 matches lors de la saison 2022. Un exercice plein pour lui qui a rejoint cet été le CSKA Moscou dans l’objectif de progresser dans un meilleur championnat et de se rapprocher des ligues européennes.

Et l’acclimatation a été parfaite pour lui. Joueur vif, technique et remuant, ce petit format d’1m70 n’a pas mis longtemps à se faire sa place. Polyvalent et capable de jouer sur les deux ailes ou comme numéro 10, c’est surtout dans cette position qu’il s’est imposé avec le CSKA Moscou. Titulaire indiscutable, il compte déjà 2 buts et 7 offrandes en 19 matches disputées toutes compétitions confondues, lui qui a aussi obtenu 2 penalties. Un impact précieux pour son équipe qui fait l’unanimité au sein de ses coéquipiers. «Il n’a pas fallu longtemps à Abbosbek pour rejoindre l’équipe. Il nous aide beaucoup, il nous met à l’aise sur le terrain. C’est un bon footballeur qualifié et très discipliné. Il travaille toujours sur lui-même, pour l’équipe : il marque et crée des occasions, il aide même en défense» n’a pas manqué de souligner son compère Ivan Oblyakov dans des propos relayés par Sport-Express

Une sacrée montée en puissance

Joueur ouzbek de l’année 2023, Abbosbek Fayzullaev est en train de prendre une dimension toute autre avec le CSKA Moscou et s’affirme comme l’une, si ce n’est la, révélation de la saison 2023/2024. À l’instar d’un Khvicha Kvaratskhelia au Rubin Kazan quelques saisons plus tôt, le droitier semble également avoir un plafond de verre assez haut et ses grandes facultés techniques séduisent les observateurs. «Fayzullaev a surpris par son apparition inattendue dans la RPL, puis a captivé tout le monde par sa compréhension du jeu. L’Ouzbek a rapidement rejoint le CSKA, même si le club compte à son poste de nombreux autres joueurs étrangers de qualité. Un garçon inconnu qui est venu du championnat d’Ouzbékistan et a immédiatement commencé à jouer à un niveau élevé» a déclaré Yuri Semin, ancien coach du Lokomotiv Moscou à Sport 24.

Ancien sélectionneur de la Russie, Boris Ignatyev estime d’ailleurs que l’ailier ouzbek est la nouvelle figure de proue du championnat depuis le départ de Malcom en Arabie saoudite : «peu de gens connaissaient le joueur, mais il est venu en RPL, a prouvé qu’il était plus fort que les autres et a montré ses compétences. Ce transfert peut être utilisé comme exemple de ce dernier. Fayzullaev est devenu la parure de notre ligue, il attire les gens dans les tribunes.» Finaliste de l’Euro 2008, Oleg Ivanov avait également abondé en ce sens même s’il pointait des progrès à faire sur le plan physique dans un entretien pour Sport Express : «c’est un garçon intéressant. Son « physique » ne suffit pas encore, il faut développer les muscles. Mais il a la tête brillante, travaille très bien avec le ballon et est toujours concentré sur l’amélioration des choses. C’est Fayzullaev qui est la principale découverte de la RPL.»

Fan du FC Barcelone et de Lionel Messi, Abbosbek Fayzullaev a certes encore deux ans et demi de contrat (avec une année en option) mais la possibilité de le voir partir assez rapidement commence à grandir. Outre les sanctions envers la Russie qui l’empêchent de disputer des compétitions européennes, il subit une jolie cour. Cet hiver, la franchise de MLS de Saint-Louis avait tenté de le recruter. Évoqué par la presse russe dans les petits papiers du Bayern Munich, Abbosbek Fayzullaev voit de plus en plus de prétendants se présenter. Son départ prochain ne fait cependant aucun doute au pays des Tsars. «Fayzullaev est un footballeur de très grande qualité. Il est venu au CSKA et est devenu l’un des chefs d’équipe. Après une performance réussie en Coupe d’Asie, Abbosbek envisage peut-être de rejoindre un club européen. Il est important qu’il joue constamment à un niveau élevé. Si Fayzullaev est aussi exigeant envers lui-même qu’il l’est maintenant, il commencera à apparaître plus souvent dans le onze du CSKA. À l’automne, il était l’un des meilleurs joueurs de football de la RPL» expliquait récemment l’ancien milieu des Armeytsy Evgeny Aldonin. Nouvelle sensation du championnat russe, le génie ouzbek n’a pas fini de faire parler de lui.