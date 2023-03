AS Roma, PSG : Georginio Wijnaldum rebat les cartes pour son avenir

La suite après cette publicité

Georginio Wijnaldum au Paris Saint-Germain, ce n’est clairement pas l’arrivée qui aura le plus marqué les supporters franciliens. Pourtant, le club de la capitale misait beaucoup sur ce milieu de terrain expérimenté, venu libre à l’été 2021 depuis Liverpool et avec un salaire frôlant les 10 millions d’euros par an. Mais au terme d’une saison plus que décevante, où il n’aura été titularisé qu’à 24 reprises, toutes compétitions confondues (3 buts, 3 passes décisives), la direction parisienne avait décidé de le prêter.

Une très longue blessure à supporter

Cet été, une saison entière après son arrivée à Paris, il a été cédé pour une durée d’une saison, avec une option d’achat comprise, à l’AS Roma, sous la houlette de José Mourinho. «C’est un très bon sentiment d’être un joueur de la Roma. Le club a clairement montré à quel point il me voulait dans les efforts qu’il a déployés pour conclure l’affaire, ce qui donne toujours beaucoup de confiance et de foi à un joueur», expliquait-il lors de son arrivée. Sauf que, deux semaines plus tard, Wijnaldum était victime une fracture du tibia durant un entraînement.

À lire

La malédiction s’abat sur les indésirables du PSG

Une terrible blessure pour l’international néerlandais, arrivé en Italie pour espérer gagner du temps de jeu. Au total, Georginio Wijnaldum manquera 33 rencontres avec le club de Rome, pour un total de 163 jours d’inaptitude. En plus d’avoir manqué toute la première partie de saison, il n’a pas pu participer à la Coupe du Monde, au Qatar. Un véritable déchirement pour le joueur de 32 ans. Après seulement 13 minutes de jeu en Serie A pour ses débuts avec son nouveau club, contre la Salernitana en août (1-0), il faudra donc attendre six mois plus tard pour retrouver l’ex-milieu des Reds dans le groupe de l’AS Roma.

La suite après cette publicité

Wijnaldum a débloqué son compteur

Après avoir retrouvé la compétition contre Lecce (1-1), Wijnaldum est monté peu à peu en intensité et a trouvé une place de titulaire dans le milieu de terrain de José Mourinho. «Vous l’avez sûrement vu dans les 10 minutes contre Vérone, son intensité augmente. Pour cette raison, oui, je peux dire que c’est une option pour nous et qu’il n’a plus besoin de jouer pour trouver de l’intensité. Ça va mieux», expliquait le technicien portugais. Car depuis, le Néerlandais a été titularisé à quatre reprises, sur les cinq derniers matches du club romain.

Georginio Wijnaldum a même disputé les deux dernières rencontres en intégralité. José Mourinho l’utilise d’ailleurs dans un rôle plus offensif, proche de l’attaque, depuis les derniers matches. Et ce fut payant pour l’international oranje, qui a inscrit son premier but avec l’AS Roma contre Sassuolo (3-4). Malgré la défaite, le milieu de terrain s’est montré «heureux de marquer mon premier but, mais malheureusement ce n’était pas suffisant pour marquer des points. Un match difficile. Merci à tous pour le grand soutien», a-t-il réagi sur Instagram.

La suite après cette publicité

Une option pour le PSG ?

De quoi forcément redistribuer les cartes pour son avenir. Aujourd’hui prêté avec option d’achat par le Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum n’est pas certain de rester en Serie A. Au moment de son prêt, L’Equipe informait que, pour que l’option devienne obligatoire, il devait prendre part à la moitié des rencontres du club de la Louve. Ce qui est déjà manqué. Pour le conserver, la Roma va donc devoir lever l’option d’achat estimée à 8 millions d’euros. Une alternative que n’approuve pas le directeur sportif de l’AS Roma, Tiago Pinto. Le directeur romain a d’ailleurs, selon la presse italienne, sondé le PSG pour savoir s’ils souhaitaient résilier le contrat du joueur néerlandais. Option refusée par le PSG.

Il n’est donc pas impossible que Georginio Wijnaldum retrouve les rangs du Paris Saint-Germain l’été prochain. S’il continue sur sa lancée, son profil pourrait même être une option pour soulager le milieu de terrain parisien, qui a fait preuve de nombreuses faiblesses au cours de la saison actuelle. En tout cas, ce retour en forme a également séduit Ronald Koeman. Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas l’a directement appelé

pour les matches qualificatifs à l’Euro 2024, en France, le 24 mars, puis contre Gibraltar, le 27 mars.