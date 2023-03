La malédiction s’abat sur les indésirables du PSG

La suite après cette publicité

Il ne fait pas toujours bon d’être un joueur prêté par le PSG cette saison. Si Mauro Icardi s’éclate à Galatasaray, au point que le club stambouliote souhaite le conserver en vue de la saison prochaine, ce n’est pas vraiment le cas pour les autres. Certains sont venus chercher ce qui leur manquait dans la capitale française, du temps de jeu. C’est le cas de tous les jeunes, de Keylor Navas à Nottingham Forest, d’Édouard Michut à Sunderland ou bien de Colin Dagba du côté de Strasbourg. Leandro Paredes est lui en train de manquer son pari à la Juventus, et de perdre sa place de titulaire au profit du jeune Nicolo Fagioli. Dans ces conditions, la Vieille Dame n’activera pas l’option d’achat du champion du monde.

Et puis il y a ceux pour qui l’espoir aura été de très courte durée. Julian Draxler n’aura pas encore disputé que 18 matchs toutes compétitions confondues avec Benfica (7 titularisations). Arrivé au sein de l’institution portugaise au début de la saison, l’Allemand s’est blessé il y a quelques jours et a du se faire opérer de la cheville. Sa saison est d’ores et déjà terminée. Avec ses deux petits buts, il est presque certain de le revoir à Paris à la rentrée prochaine, lui qui a un contrat jusqu’en 2024. Prêté sans option d’achat, il ne s’est pas vraiment distingué durant son séjour à Lisbonne.

Fin de saison pour Draxler et Kurzawa

Pour Layvin Kurzawa, c’est encore pire. Blessé dès son premier match, puis remplaçant très rarement utilisé à Fulham, le latéral gauche rejouait enfin en ce début d’année 2023. Titulaire pour la seconde fois seulement en Premier League le 15 janvier, il a tout juste eu le temps d’enchaîner trois nouveaux matchs de FA Cup avant de se blesser gravement au genou à l’entraînement ce lundi. Il est victime d’une rupture d’un ligament interne du genou gauche. Comme pour Draxler, sa saison est aussi terminée après seulement 392 minutes de jeu. Une mauvaise nouvelle pour lui et le PSG, qui aurait bien profité de la levée de l’option d’achat. Au lieu de ça, Kurzawa reviendra puisque son contrat court jusqu’en 2024.

Luis Campos comptait sur les prêts afin que les joueurs indésirables en début de saison retrouvent du temps de jeu et certain niveau de performance. En fonction de cela, ils auraient pu taper dans l’œil d’une autre équipe et faire une offre au PSG. Cela n’en prend pas vraiment le chemin, pas plus que pour Georginio Wijnaldum, dont la fracture du tibia une dizaine de jours après son arrivée avait lancé la malédiction des prêtés du club français. Le Néerlandais commence à retrouver les terrains mais il ne remplira pas les conditions pour la levée de l’option d’achat (estimée à 9 M€), à savoir qualifier la Roma en C1, et surtout disputer au moins 50 % des matchs sur la saison…

Wijnaldum et Diallo eux aussi longtemps blessés

Pour Abdou Diallo, c’est mal parti également. Prêté au RB Leipzig avec une option d’achat de 22 M€ au mois d’août, l’international sénégalais a un peu joué, aussi bien en défense centrale qu’en latéral gauche mais il a lui aussi été mis sur la touche à cause d’une blessure. Touché au genou à partir du mois de novembre, on ne l’a plus revu depuis avec le club allemand (il a disputé la Coupe du Monde, ndlr). Entre le tarif de l’option d’achat jugée élevée, et ses problèmes physiques, Diallo devrait lui aussi être de retour à la rentée prochaine à Paris (sous contrat jusqu’en 2024), du moins selon Bild. Le PSG sera alors confronté au même problème que l’an dernier, à savoir se débarrasser de la plupart de ses indésirables.