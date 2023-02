PSG : Mauro Icardi, priorité du mercato estival ?

La suite après cette publicité

9 buts et 6 passes décisives en 13 matches toutes compétitions confondues. Voici le fabuleux bilan de Mauro Icardi depuis son arrivée à Galatasaray. Prêté par le PSG, l’attaquant argentin de 29 ans retrouve son meilleur niveau sous le maillot des Cimbom, au point de devenir progressivement une icône chez les supporters stambouliotes. Une nouvelle fois décisif, ce dimanche, lors de la difficile victoire (2-1) des siens face à Trabzonspor, le natif de Rosario, auteur d’un but et d’une offrande, permet ainsi au club turc de pointer à la première place de Süper Lig.

Mauro Icardi impressionne en Turquie !

Une incroyable et inimaginable rédemption pour l’international de l’Albiceleste (8 sélections, 1 but), qui plus est après ses deux dernières années compliquées vécues à Paris. Entre performances décevantes sur les terrains de Ligue 1 et déboires privés avec son ex-femme et agent Wanda Nara, l’ancien buteur de l’Inter Milan n’a clairement pas laissé un souvenir impérissable chez les Rouge et Bleu. De retour au premier plan en Turquie, le héros des 53 000 fidèles du Nef Stadyumu voit désormais son champ des possibles se réouvrir. De Galatasaray à un cador européen en passant par une possible seconde chance au PSG, Icardi pourrait avoir l’embarras du choix lors du prochain mercato.

Prêté à Galatasaray jusqu’en juin 2023 - pour rappel la formation stambouliote ne prend en charge que 750 000 euros sur les 6,75 millions d’euros du salaire annuel - l’avant-centre des Cimbom a-t-il un avenir au sein de l’effectif dirigé par Okan Buruk ? Rien n’est moins sûr tant la situation financière du club d’Istanbul rend improbable tout transfert. Malgré tout, la presse turque se faisait, elle, l’écho d’une possible offre pour l’Argentin à destination du PSG et le président du club turc, Dursun Özbek, devrait tout faire pour conserver son protégé : «Galatasaray a fait du prêt d’Icardi un véritable succès. Le PSG paie une très grande partie de son salaire. Son coût salarial pour Galatasaray est de 750 000 euros. Il s’est également adapté très rapidement à l’équipe. Je ne pense pas que son club voudra le vendre. Il ne suffit pas que Galatasaray veuille le transférer. Il est un footballeur accompli. En fonction des conditions économiques ce jour-là et de la demande en face, Galatasaray effectuera le transfert s’il y a harmonie entre les deux», affirmait en ce sens le boss de Galatasaray lors du forum économique du football mondial.

Retour gagnant au PSG ?

Complètement séduit par l’apport d’Icardi, Özbek reste malgré tout conscient des nombreux obstacles présents dans ce dossier : «si on demande aux supporters, tout le monde dira oui mais il y a la réalité économique, l’envie de rester d’Icardi… Ce qui est sûr est qu’il restera jusqu’à la fin de la saison et cet été, le feuilleton Icardi risque de faire couler beaucoup d’encre en Turquie. Personnellement, je veux du fond de mon cœur qu’il reste parce que cela fait très longtemps qu’on a pas vu un attaquant d’une telle qualité dans ce championnat». Estimé à 15 millions d’euros et à la tête d’émoluments étourdissants pour les dirigeants turcs, le buteur passé par les classes jeunes du FC Barcelone pourrait, en effet, se laisser tenter par un nouveau challenge au sein d’un grand d’Europe. Et pourquoi pas au PSG ?

Sous contrat avec l’écurie parisienne jusqu’en 2024, Mauro Icardi sera, en effet, de retour en juin prochain dans la capitale française. Et comme le rapporte Relevo, il n’est pas impossible de voir le PSG lui donner une seconde chance. À la recherche d’un attaquant, notamment après la polémique autour du positionnement de Kylian Mbappé, le champion de France en titre pourrait tenter le pari. Si l’intérêt des hautes sphères parisiennes venait à se confirmer, le prochain mercato s’avérera, cependant, décisif. Et pour cause. En cas de retour programmé au Parc des Princes, le board francilien se devra de sécuriser l’avenir de Mauro Icardi, libre de s’engager dans le club qu’il souhaite dès le mois de janvier 2024. En attendant une possible nouvelle aventure à Paris, l’Argentin aura l’occasion d’entrer, un peu plus, dans le cœur des supporters stambouliotes face à Gaziantep, à l’occasion de la 24e journée.

