PSG, Benfica : fin de saison pour Julian Draxler

La suite après cette publicité

Prêté par le Paris Saint-Germain à Benfica pour relancer sa carrière, Julain Draxler n’aura pas brillé à Lisbonne. Avec les Aguias, l’Allemand n’a joué que 18 matches toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 0 passe décisive. Et il ne rejouera plus de la saison pour les Portugais.

Le SLB annonce que le joueur a été opéré à la cheville, mais Record précise qu’il restera dans la capitale lusitanienne. «Le Sport Lisboa e Benfica informe que l’athlète Julian Draxler a subi, avec succès ce vendredi 24 février, une opération chirurgicale à ça cheville gauche. L’intervention a eu lieu à l’Hospital da Luz, à Lisbonne, et a été conduite par l’équipe médicale du Club», peut-on lire sur le site officiel du club.

À lire

Belle affluence au Parc des Princes pour l’entraînement du PSG