Fulham : Layvin Kurzawa gravement blessé à l’entraînement

L’énorme tuile pour Layvin Kurzawa. Alors qui ne jouait que très peu avec Fulham cette saison (seulement trois apparitions toutes compétitions confondues), le latéral gauche n’a pas arrangé son cas en se blessant gravement ce mardi à l’entraînement. Le joueur prêté par le PSG jusqu’à la fin de la saison a confirmé sur les réseaux sociaux qu’il souffrait d’une blessure sérieuse.

Sur cette publication, on y voit notamment son genou gauche dans une large attelle. Une blessure qui acte quasiment la fin de sa saison et qui devrait l’écarter des terrains pendant de longs mois. Pas certain que le club anglais souhaite le conserver à la fin de la saison…

