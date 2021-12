Liga : Grenade arrache la victoire contre Alavés

Alors qu'Alavés se déplaçait ce vendredi soir à Grenade, en ouverture de la 16e journée de Liga, le club basque a rapidement été surpris par Grenade et l'ouverture du score de Puertas, dans le premier quart d'heure de jeu (1-0, 15e). Durant toute la rencontre, Alavés a dominé et a finalement réussi à égaliser en fin de rencontre, après un but contre son camp d'Abram (1-1, 80e).

Alors qu'on se dirigeait vers un nul qui n'arrangeait personne, Grenade est parvenu à reprendre l'avantage dans les derniers instants. Après un ballon dévié, Arias pouvait reprendre et conclure facilement pour arracher la victoire (2-1, 87e). Un succés qui permet aux rojiblancos de prendre la quinzième place et de repasser devant son rival du soir, avant d'aller à Cadix. De son côté, Alavés reste provisoirement 16e et recevra Getafe.

