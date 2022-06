L'e-mail autoritaire envoyé par Erik ten Hag aux stars de Manchester United

Le 21 avril dernier, Manchester United dévoilait enfin l’identité de son futur entraîneur pour la saison 2022/2023. Sans trop de surprise, c’est le Hollandais Erik ten Hag qui a été choisi. Les Red Devils ont pris leur temps pour recruter le technicien idoine. Après plusieurs saisons passées à jouer les seconds rôles en Premier League et en coupe d’Europe, le géant anglais veut redorer son blason.

La suite après cette publicité

Depuis, les rumeurs vont bon train concernant ses premiers désirs pour le mercato estival. Mais en attendant, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam souhaite remettre de l’ordre dans la maison mancunienne. C’est en tout cas ce que révèle le Sun. Le tabloïd anglais indique que le nouveau patron de MU a envoyé un e-mail très clair à ses stars et le mot d’ordre est : discipline ! Fini les égocentriques !

Fini les caprices de stars

« Le nouveau coach a envoyé un e-mail aux joueurs de l'équipe première, leur disant que le football est un jeu d'équipe et qu'aucun individu n'est plus important qu'un autre. Il met l'accent sur l'équipe, malgré le fait que Manchester United possède des stars de classe mondiale. Il veut que les joueurs s'entraînent à une intensité plus élevée pour que chaque séance soit comme un match », a confié une source du club au média.

Et ce n’est pas tout ! « Les joueurs ont été informés qu’ils auront la meilleure condition physique de leur carrière et que s'ils restent avec lui et le soutiennent, ils iront bien. Sinon, ils seront mis à la porte. Ils seront sollicités jusqu'à ce qu'ils réussissent. Et s'ils n’y arrivent pas, il les remplacera par des jeunes prometteurs. » On ne rigole pas avec Erik ten Hag !