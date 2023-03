Mercato : la Juventus sort du silence pour Paul Pogba

La suite après cette publicité

Le malaise enfle autour de Paul Pogba. Arrivé libre de tout contrat après six ans à Manchester United entre performances irrégulières et longues absences dues à des blessures, le Français pensait se faire une santé en retrouvant la Vieille Dame où il s’est révélé il y a déjà une décennie maintenant. Sauf que l’aventure a très mal démarré avec une première blessure au ménisque. Il a préféré ne pas se faire opérer pour se laisser une chance de participer à la Coupe du Monde. On connaît la suite… Il est bel et bien passé sur le billard pour son genou et n’a pas rejoué avant le 28 février.

Fort de 35 petites minutes de temps de jeu depuis le début de saison (2 apparitions), le milieu de terrain tricolore est à nouveau à l’écart du groupe depuis le week-end dernier en raison cette fois d’une élongation des adducteurs. Une fragilité physique inquiétante mais qui ne semble pas perturber les hautes sphères turinoises. Interrogé au micro de Sky Sports, ce jeudi, en marge du huitième de finale retour de Ligue Europa entre Fribourg et la Juventus Turin (victoire 2-0 des Italiens, qualifiés en quarts de finale), Francesco Calvo, le directeur sportif du club italien a abordé le cas Pogba.

La Juve n’a aucune intention de s’en séparer

«Paul est le premier à ne pas être satisfait de la situation. (…) Nous n’avons pas décidé de nous débarrasser de lui. Il est arrivé à la Juve à 19 ans, il nous connaît, il sait que nous sommes comme une famille qui donne beaucoup et exige beaucoup. Nous croyons beaucoup en lui, sinon nous n’aurions pas signé un contrat de quatre ans. Il sait ce que nous attendons comme engagement, nous lui parlons tous les jours, il sait que nous sommes proches mais que nous ne sommes pas heureux, tout comme lui n’est pas heureux.» Un message bienvenu par les temps qui courent.

Lié à la Juve jusqu’en 2026, le champion du monde appréciera cette déclaration publique. Car les rumeurs vont bon train depuis quelques jours. La direction bianconera serait lassée par les problèmes physiques du Français. Forcément déçue, elle envisagerait même de le céder dès le prochain mercato car il coûte une fortune. Pogba possède le salaire le plus élevé du club (8 M€ par an, plus 2 M€ de bonus) alors qu’il n’a presque pas joué. En plus de cela, il avait été écarté par Max Allegri à la veille du match aller contre les Allemands pour s’être présenté en retard lors de la mise au vert. Un incident visiblement déjà oublié puisque la Juve compte sur lui.