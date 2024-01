Barça : la rumeur Greenwood prend de l’ampleur

Il revit. Du côté de Getafe, Mason Greenwood a réussi à relancer une carrière qui semblait compromise après son affaire de violences conjugales. Dans la banlieue sud de Madrid, l’attaquant anglais a trouvé un havre de paix et est un des joueurs majeurs de Pepe Bordalas. Il affiche 3 buts et 4 passes décisives en 16 journées de Liga, lui qui joue principalement sur un côté.

Un retour au top qui lui vaut d’être déjà lié à de plus gros clubs, comme l’Atlético de Madrid ou le FC Barcelone. Si le président de Getafe a récemment confié qu’il espérait pouvoir le conserver au terme de son prêt, le journal The Sun explique que le joueur de 22 ans est proche de rejoindre le Barça en vue de l’été prochain. Manchester United a donné son feu vert et le joueur est séduit à l’idée de rejoindre la Catalogne. Affaire à suivre…