Antonio Conte et Beppe Marotta règlent le mercato de l'Inter

Beppe Marotta avait déjà mis un pied dedans le week-end dernier. L'Inter ne sera pas forcément très actif durant ce mercato. «Nous avons déjà dessiné les lignes directrices qui ne nous permettront pas de faire des investissements. Comme toutes les entreprises, la direction souhaite toujours un équilibre économique et financier. En ces moments de restrictions, liés à la crise du Covid, force est de constater que tous les clubs européens vivent les mêmes conditions. Donc, non seulement l'Inter, mais aussi d'autres clubs, ne feront pas de transactions significatives.»

Les propos du directeur sportif de l'Inter avaient le mérite de donner une bonne indication sur les prétentions du club. Pourtant les dossiers ne manquent pas. Christian Eriksen est à vendre, lui qui ne s'est jamais adapté après un an passé en Lombardie. Le PSG, surtout depuis la prise de fonction de Mauricio Pochettino, est intéressé. Tottenham s'est également mis sur les rangs pour récupérer un joueur qu'il a vendu un peu plus de 20 M€ en janvier 2020.

Pas de départ ni d'arrivée cet hiver d'après Conte

Un autre joueur concerne le PSG. Il s'agit de Leandro Paredes qu'aimerait beaucoup récupérer Antonio Conte. Un deal a même été évoqué entre le club français et l'actuel 2e de Serie A pour s'échanger l'Argentin et le Danois. Cette situation pourrait arranger tout le monde dans cette affaire mais tour à tour Marotta et Conte sont venus jeter une froid ces dernières heures sur le mercato du club. «Il n'y a pas d'opérations faisables pour le moment. Je veux rassurer les supporters car le club est solide mais nous vivons un moment de contraction financière normal dans un moment difficile» a lancé le directeur sportif.

Conte y est lui aussi allé de sa déclaration choc en conférence de presse, assurant qu'il n'y aurait aucun mouvement cet hiver. «Vous le savez très bien, je vous l’ai déjà dit, il n’y aura pas d'arrivées ni de départs sur ce marché des transferts»a lâché le technicien italien. Simple coup de bluff, coup de pression ou est-ce tout simplement la réalité ? Ce mois de janvier le dira mais voilà qui vient mettre un sérieux coup de frein aux différentes rumeurs, que ce soit pour Eriksen, comme pour Paredes...