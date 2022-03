Arsenal : Thomas Partey, enfin lancé avec les Gunners ?

La suite après cette publicité

« Il [Partey] a été impliqué dans les deux buts. Vous pouvez voir qu’il a été joueur du mois en février et qu’il a parcouru un long chemin. Il a la constance des minutes, il comprend beaucoup mieux ce que nous voulons. Je pense que sa cohésion et sa compréhension avec le reste des joueurs s'améliorent de plus en plus et maintenant, il s'agit de cohérence et de continuer à le faire. » Voilà ce qu'a notamment déclaré Mikel Arteta dimanche, après la nouvelle victoire d'Arsenal contre Leicester (2-0) en Premier League, au sujet d'un Thomas Partey qui prend de plus en plus d'épaisseur au sein d'une équipe des Gunners en pleine bourre.

Recruté pour 50 M€ à l'Atlético de Madrid en toute fin de mercato estival 2020 par le club nord-londonien, l'international ghanéen (34 capes, 12 buts) a plus déçu qu'impressionné depuis son arrivée à l'Emirates Stadium. Sa première saison en Angleterre avait d'ailleurs oscillé entre espoir et déception, comme nous vous l'expliquions en mai 2021. Depuis le début de l'exercice 2021-2022, Thomas Partey semble déjà être épargné par les pépins physiques, hormis une blessure à la cheville lui ayant fait manquer les trois premiers matchs (catastrophiques) d'Arsenal.

Un Partey régulier et (enfin) à la hauteur des attentes

Le natif d'Odumase Krobo a pu enchaîner les rencontres avec le maillot frappé du canon (21 matchs disputés en Premier League, 2 buts et 1 passe décisive), première satisfaction de l'année. Dans un premier temps irrégulier et toujours aussi source d'interrogations pour un joueur souvent appelé "le successeur de Patrick Vieira" par certains observateurs, le Black Star (qui s'était attribué la note de 4/10 sur sa carrière à Arsenal en décembre dernier) est surtout monté en puissance à son retour précoce de la CAN 2021, où le Ghana n'a pas dépassé la phase de poules. Son calme et sa confiance, aussi bien balle au pied qu'en phase défensive, ont ainsi apporté la stabilité que tout le monde attendait de lui.

Congratulations to @Thomaspartey22 for winning @Arsenal February player of the month. Clearly my pep talk before the game worked. Great goal and win. 😂



Photo by @Stuart_PhotoAFC pic.twitter.com/OIk0zBeMaz — Kelly Smith MBE (@kelly_smith10) March 14, 2022

Thomas Partey, élu meilleur joueur du mois de février par les supporters d'Arsenal pour la première fois, performe dans le double pivot qu'il forme avec Granit Xhaka et dans l'inamovible 4-2-3-1 mis en place par Mikel Arteta. « Il s'est beaucoup auto-critiqué je pense, mais il est en forme, il est en bonne santé, il est si important pour nous. Vous pouvez voir ses qualités sans le ballon, avec le ballon et tout part de lui et pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, c'est un gars adorable, un gars qui aide beaucoup les jeunes, j'apprécie faire partie du milieu de terrain avec lui », expliquait le capitaine de la Suisse, après la victoire contre les Foxes.

Une influence plus importante

L'ancien Colchonero a gagné en consistance et en régularité sur le pré. Son influence demeure beaucoup plus importante dans le jeu avec et sans ballon. À l'instar de ses prises de balle vers l'avant ou de ses transmissions pour casser les lignes adverses (88% de passes réussies en février), mais aussi de sa solidité défensive et de ses interceptions autoritaires de plus en plus fréquentes (83% des tacles gagnés en février), rassurant sa défense et ses partenaires.

« Ce que j'ai fait pour l'aider ? Probablement être derrière son dos tous les jours parce qu’il en a un peu besoin. Mais je pense que cela vient du joueur. [...] Il a commencé à faire plein d'autres choses, et on voit qu'il prend plaisir à être sur le terrain, et c'est ce que nous voulons », confiait l'entraîneur des Gunners, après la nouvelle grosse prestation de son n°5, buteur et auteur d'une belle frappe placée sur le poteau de Kasper Schmeichel. Arsenal, 4ème de Premier League, aura encore besoin d'un grand Thomas Partey pour résister au rouleau compresseur Liverpool, ce mercredi (21h15). Les fans des Gunners n'en demandent (et n'en attendent) pas moins.