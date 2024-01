Mercato : quel avenir pour Vincent Aboubakar ?

Vincent Aboubakar (31 ans) n’a pas été épargné par les événements. Parti en Arabie saoudite rejoindre Al-Nassr en 2021, l’attaquant camerounais pensait profiter de l’arrivée en grande pompe de Cristiano Ronaldo dans son club. En effet, ce n’est pas tous les jours que l’ancien Lorientais avait l’occasion d’évoluer aux côtés de la star planétaire portugaise. Ça, c’est ce qu’il croyait. Obligé de respecter la règle du nombre d’étrangers par club (8), Al-Nassr a alors choisi de se séparer du Camerounais pour faire de la place au Portugais.

Un crève-coeur pour Aboubakar qui n’a toutefois pas mis longtemps pour rebondir. De retour à Besiktas depuis un an, le Lion indomptable a retrouvé une formation qu’il connait bien pour y avoir joué en 2016/2017 et en 2020/2021. En Turquie, l’attaquant s’est immédiatement relancé en bouclant la saison passée avec 13 buts et 2 passes décisives en 16 matches, toutes compétitions confondues. Mais tout a basculé en décembre dernier. À la surprise générale, Besiktas a décidé d’exclure cinq de ses joueurs, dont Vincent Aboubakar. Mis sur la touche en compagnie de Valentin Rosier, Éric Bailly, Rachid Ghezzal et Jean Onana, Aboubakar n’a pas encore eu la même chance que certains de ses copains de galère comme Onana (prêté à l’OM) ou Bailly (revenu à Villarreal).

Il a été proposé au Brésil

L’arrivée de Fernando Santos au poste d’entraîneur peut-elle changer la donne ? Interrogé en conférence de presse, l’ancien sélectionneur du Portugal semble vouloir laisser une chance à son attaquant. «Nous parlerons à chaque joueur. Valentin Rosier, Vincent Aboubakar. Je ne prends pas de décisions en fonction de ce que j’entends, je prends des décisions en fonction de ce que je vois. Nous devons d’abord observer et parler. Qui veut vraiment être à Besiktas ? Notre porte leur est ouverte.» Éloigné des terrains depuis le 9 décembre dernier, Aboubakar devrait, par ailleurs, gérer une nouvelle grosse déconvenue.

À quelques heures de son entrée en lice lors de la Coupe d’Afrique des nations, le Cameroun pourrait en effet devoir faire sans son attaquant de 31 ans, à minima pendant plusieurs matches. Il s’est blessé à la cuisse à l’entraînement mais va rester avec ses partenaires. Un nouveau camouflet pour celui qui voit son avenir s’assombrir. Restera-t-il à Besiktas ou cherchera-t-il à quitter le navire turc avant la clôture du mercato ? Une chose est sûre, en coulisses, ça s’active. UOL affirme en effet que le Camerounais a été proposé à trois clubs brésiliens : les Corinthians, Grêmio et Palmeiras. Une offre restée sans suite. Deux des formations sollicitées ont refusé cette option et le joueur lui-même ne serait pas tenté par un challenge au Brésil…

