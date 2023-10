Le témoignage fort de Paul Pogba après l’affaire de sa séquestration

En mars 2022, le 19 pour être exact, Paul Pogba était séquestré en banlieue parisienne. Lors de celle-ci, deux braqueurs non-identifiés lui ont réclamé pas moins de 13 millions d’euros. Une scène choquante qui a laissé des traces et qui connaît de nombreux rebondissements. Lors d’une récente confrontation, le milieu de terrain de la Juventus a tenu à rassurer ses proches, tandis que ces certains de ces derniers sont soupçonnés d’avoir joué un rôle dans sa séquestration. Ils auraient «toujours une place dans son cœur». «J’avais énormément d’estime pour toutes les personnes qui sont ici, c’était comme ma famille», a raconté l’international français devant les deux juges d’instruction qui organisaient cette confrontation, le 15 septembre dernier au tribunal de Paris.

Paul Pogba insiste, sans rancoeur : «La vérité sortira. (…) Malgré tout ce qui s’est passé, ils auront toujours une place dans mon cœur». Même son de cloche chez les suspects, également amis d’enfance. Parmi eux, Boubacar C. a «mal au cœur» à l’idée que le Turinois «puisse penser (qu’il a) voulu lui faire du mal», Machikour K. «se dit blessé au plus profond», là où Mamadou M. affirme avoir «toujours voulu le protéger». À noter que 5 proches du joueur ont été mis en examen pour extorsion commise avec arme et séquestration en bande organisée. Ils sont également poursuivis pour association de malfaiteurs criminelle. Mais tous nient les faits et s’auto-proclament victimes des braqueurs, expliquant avoir eux-mêmes été agressés car Paul Pogba refusait de payer la somme demandée. Pour rappel, l’ancien mancunien avait refusé en septembre 2021 de donner 7 millions d’euros à trois d’entre eux. «Je leur ai dit que c’était trop. Je pouvais les aider autrement et je leur ai passé du cash», disait le champion du Monde 2018. Enfin, selon une synthèse policière rédigée avant la confrontation dont l’AFP a eu connaissance, les cinq constituent «une équipe criminelle (…) ayant pour objectif de soutirer 13 millions d’euros à Paul, lequel avait coupé les vivres en début d’année». Une affaire qui n’est pas encore terminée…