Atlético : l'émotion et les larmes de Luis Suarez, qui tacle le Barça

Souvenez-vous : l'été dernier, Luis Suarez (34 ans) quittait le FC Barcelone pour rejoindre l'Atlético de Madrid alors que les Blaugranas cherchaient à se séparer d'El Pistolero. Quelques mois plus tard et au terme de cette saison 2020-2021, l'international uruguayen a décroché le titre de champion d'Espagne avec les Colchoneros. Un titre conquis ce samedi lors de la 38ème et dernière journée de LaLiga, notamment grâce à la 21ème réalisation en championnat de Luis Suarez, qui, à l'issue de la rencontre, n'a pas pu retenir ses larmes tout en envoyant un message appuyé à la direction du Barça.

« Ce fut dur de vivre une telle situation, la façon dont ils (comprendre le Barça, NDLR) m'ont méprisé... l'Atlético m'a ouvert la porte. Beaucoup de gens ont souffert avec moi, ma femme, mes enfants... cela fait beaucoup d'années que je suis dans le football et c'est celle qui m'a le plus fait souffrir. Je serai toujours reconnaissant envers l'Atlético pour m'avoir fait confiance », a ainsi lâché un Luis Suarez débordé par l'émotion au micro de Movistar en Espagne. Le FC Barcelone, de son côté, a bouclé cet exercice 20-21 à la 3ème place du classement.