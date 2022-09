MU : Erik ten Hag défend encore Harry Maguire

La suite après cette publicité

Harry Maguire (29 ans) peut compter sur le soutien de son entraîneur. Auteurs de prestations très faibles ces dernières semaines, le capitaine de Manchester United n'a pas arrangé son cas en sélection anglaise, où il a coûté deux buts aux Three Lions contre l'Allemagne en Ligue des Nations (3-3). Une preuve supplémentaire que le défenseur le plus cher de l'histoire peine à confirmer son statut et enchaîner les performances de qualité en Premier League. Alors que les Red Devils se déplacent à l'Etihad pour affronter Manchester City dimanche (15 heures), Erik ten Hag a eu des mots réconfortants pour son joueur.

« Je dois l'entraîner et le soutenir, a d'abord lâché l'entraîneur de Man United en conférence de presse ce vendredi, avant de poursuivre. Je le soutiens parce que je crois en lui. Je vois ses qualités. La qualité est là. Presque 50 sélections en Angleterre, il a un fort potentiel. Il s'agit donc de lui. Nous croyons tous en lui. » Ce discours fort sera-t-il suffisant pour redonner à Harry Maguire la confiance dont il manque cruellement ? Réponse dans les prochaines semaines pour un élément ayant récemment perdu sa place de titulaire en club et contraint de déclarer forfait pour le derby de Manchester en raison d'une blessure aux ischios.