OM : le Payet nouveau est arrivé

La suite après cette publicité

La première partie de Dimitri Payet a été compliquée. C’est peu de le dire. Complètement indispensable sous Jorge Sampaoli, le Réunionais est devenu quasiment indésirable sous Igor Tudor. Sorti du frigo à quelques occasions, il n’avait pas franchement marqué des points au cours de ses titularisations ou de ses entrées.

Mais, juste avant la Coupe du Monde, son entrée face à Monaco a marqué quelques esprits et évidemment celui d’Igor Tudor. Il est impliqué sur deux des trois buts avec notamment une passe décisive sur coup franc, qu’il a lui-même obtenu, pour Sead Kolasinac. Avec cette victoire dans les deniers instants contre Monaco, sa performance et les absences rebattent les cartes.

À lire

Le plan de l’OM pour remplacer Gerson

Guendouzi, Gerson et Harit out, Payet in ?

Évidemment, des absences, il y en a. Amine Harit, blessé contre Monaco, est indisponible jusqu’à la fin de saison, Mattéo Guendouzi manque à l’appel la venue de Toulouse et, enfin, Gerson, est en marge du groupe et devrait quitter l’OM, on ne sait pas encore pour quelles destinations, avant la fin du mercato.

La suite après cette publicité

Concernant les performances de Dimitri Payet, il s’est attelé à faire des statistiques aussi pendant la préparation. Tout d’abord à Marbella, il s’est offert un but contre Sassuolo tout en donnant de la voix lors des entraînements. Avec une silhouette plus affinée, il s’est à nouveau mis en évidence lors du second match de préparation à Marseille cette fois, contre Nîmes. Sead Kolasinac le sent d’ailleurs très bien.

Kolasinac et Tudor attendent du lourd

« Je pense que oui, qu’il sera important sur cette deuxième partie de saison. C’est notre capitaine, il vit pour ce club. Vous connaissez sa qualité sur le terrain et il nous aide aussi en dehors. Sur le terrain, il est capable de créer, de fournir des passes et marquer des buts. il est important pour l’équipe, on est heureux de l’avoir avec nous », a expliqué l’ex d’Arsenal en conférence de presse.

La suite après cette publicité

C’est donc un nouveau Dimitri Payet qui va s’avancer sur cette deuxième partie de saison. Un Payet sur qui Igor Tudor compte beaucoup : « c’est vrai qu’il a marqué de beaux buts en préparation, j’ai toujours pensé qu’il était important, même s’il ne jouait pas. Il va commencer le match. On a eu aussi dû faire des choix en attaque. Niveau numérique, Suarez, Gerson et la blessure d’Amine, on est limité. Il faudra qu’on fasse des changements, quelque chose qui bouge au niveau de l’attaque ».

Avec cette déclaration, on est à peu près sûrs de le voir débuter contre Toulouse ce jeudi à l’Orange Vélodrome. L’OM va avoir besoin de tous ses éléments pour atteindre l’objectif : une nouvelle qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et, une nouvelle fois, Payet aura sa part.

La suite après cette publicité

Pour ce Boxing Day, Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 100€ en freebets et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.