West Ham : un premier candidat pour prendre la suite de David Moyes

Tout allait bien pour David Moyes ces derniers mois. Vainqueur de la Ligue Europa Conférence avec West Ham et auteur d’un début de saison satisfaisant, l’Écossais de 60 ans est même en discussions avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. Celui-ci prend fin en juin prochain. Seulement, les derniers résultats ne sont pas bons. Les Hammers occupent toujours une honorable 8e place en Premier League mais sont complètement à l’arrêt avec cette série de 5 matchs de suite sans victoire et surtout ces deux très lourdes défaites contre Manchester United (3-0) et Arsenal (6-0).

De quoi faire hésiter la direction sur la marche à suivre. Le Daily Mail révélait en début de semaine que celle-ci a commencé à temporiser sur l’éventuelle prolongation de son entraîneur. Moyes joue une grande partie de son avenir lors des prochaines rencontres face à des équipes de la seconde partie de tableau, à savoir Brentford, Everton et Burnley. S’il ne parvient pas à redresser la situation, il pourrait bien forcer le club à ne pas le prolonger et mettre fin à son aventure en fin de saison. The Telegraph avance même le nom d’un certain Graham Potter pour le remplacer.