adidas et Cruzeiro dévoilent un maillot anniversaire

Cruzeiro et adidas ont lancé le maillot du 100ème anniversaire du club brésilien qui servira de maillot domicile pour toute la campagne 2021.

La suite après cette publicité

Le club de Belo Horizonte est dans une situation compliquée depuis quelques saisons, naviguant dans le milieu de tableau de la Série B brésilienne. Pourtant, ça ne dissuade pas le club de fêter comme il se doit un anniversaire historique à l'aide de la marque allemande qui équipe le club pour la deuxième saison consécutive après avoir succédé à Umbro.

Pour célébrer les succès du club centenaire, adidas met un accent sur le doré que l'on retrouve sur les logos du club et de l'équipementier, les flocages ainsi que les sponsors. Couleur historique de Cruzeiro depuis 1942, le bleu est évidemment de retour sur le maillot domicile pour la saison 2021. En l’honneur des racines du club, le maillot porte également le drapeau de l’Italie au niveau des manches puisque Cruzeiro est né de l'idée de la communauté italienne de Belo Horizonte. Le club portait même les couleurs de l'Italie jusqu'au conflit entre les deux pays durant la seconde guerre mondiale. On retrouve également l'inscription « 100 anos » sur les manches et un patch commémoratif pour célébrer l’anniversaire au niveau de la nuque.

« C’est un uniforme qui représente la pertinence de l’année du centenaire et je suis sûr qu’il sera sur le podium des maillots les plus importants de l’histoire du Club. Je profite également de l’occasion pour remercier nos partenaires, qui ont permis aux marques de leurs entreprises d’être présentes sur la tunique dorée. » Déclare le président de Cruzeiro Sérgio Santos Rodrigues.

Le maillot est disponible sur adidas.com.br !

Photos: @SoccerBible