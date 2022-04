Real Madrid-Chelsea | Streaming : comment regarder le match en direct

Ils ne sont plus que 8 et bientôt 4. Mercredi soir, sur le coup de 23h ou plus si prolongations, nous connaîtrons le dernier carré de la Ligue des Champions version 2021-22. Cette opposition entre le tenant de la C1 et l'équipe qui a remporté le plus de coupes des clubs champions dans son histoire (13), est clairement une finale (qui se déroulera d'ailleurs à Saint-Denis au Stade de France) avant la lettre. Dans cette 67e édition de la Ligue des Champions qui regroupait à la base 80 équipes, le Real Madrid du phénoménal Karim Benzema a fait preuve d'une grande force de caractère en renversant notamment lors du dernier tour le PSG du grand Kylian Mbappé. Et après avoir écarté les Parisiens (0-1, 3-1), les Madrilènes ont récidivé à Stamford Bridge face à Chelsea en l'emportant 3-1 grâce à un triplé de son atout offensif numéro 1, KB Nueve.

Ce choc, qui comptera un sacré paquet d'étoiles au mètre carré, c’est aussi l’affrontement entre le duo infernal de Madrid (Benzema et Vinicius), et l'armada de Chelsea, composée notamment de Havertz, Pulisic, Ziyech, Mount ou encore Werner. Et pour cette rencontre au sommet, le club anglais pourra également compter sur Kanté, mais pas sur Chilwell, Hudson Odoi, ou encore Barkley tous blessés. Côté Casa Blanca, Eder Militao sera suspendu, tandis qu'Eden Hazard et Isco sont blessés et indisponibles.

À Madrid justement, Carlo Ancelotti devrait aligner son traditionnel 4-3-3 avec un trio offensif Benzema, Vinicius et Valverde. Derrière, on devrait retrouver l'iconique trio du milieu de terrain Merengue avec Casemiro au centre avec Modric et Kroos. La défense alignée par le technicien italien devrait être Mendy, Alaba, Nacho et Carvajal devant le solide Courtois dans les buts. Du côté du club londonien, Thomas Tuchel, devrait aligner un 3-4-3 avec un trio offensif de feu Havertz, Pulisic, Mount, Hakim Ziyech devant être remplaçant. Kanté tiendra le milieu de terrain avec Kovacic qui remplacera le très fatigué Jorginho pendant que le trio défensif sera composé de Thiago Silva, Rudiger et Christensen. Il protégera les cages du mur sénégalais Edouard Mendy qui devra se racheter après sa bévue du match aller. Sans oublier les deux latéraux offensifs Alonso et Reece James.

Et comme vous en avez l'habitude désormais, il va falloir, encore une fois, continuer à bousculer ses habitudes, car cette grande affiche européenne fait son retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus, mais pas sur beIN Sports qui va diffuser l'autre rencontre Bayern-Villarreal. Pour suivre le match, il faudra donc suivre la rencontre opposant la formation dirigée par Florentino Perez aux Blues sur C+ ce mardi soir, à 21h. Spectacle garanti à Santiago Bernabeu pour ce choc des titans forcément décisif pour la fin de saison des deux clubs.

Regarder le match de foot Real Madrid-Chelsea en streaming

Si vous n'avez pas Canal+ en passant par le satellite, la TNT via décodeur TV CANAL+, vous ne pourrez profiter de cette rencontre qu’en streaming. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de Canal+ (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce nouvel affrontement anglo-espagnol. Le stream, disponible en haute qualité via l’application MyCanal, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou 5G.

Votre abonnement, que vous pouvez prendre avec ou sans engagement, sera actif immédiatement et vous bénéficierez en plus d'un accès total à BeIN Sports, et à tout Canal + (incluant les séries, le cinéma et même la Formule 1). Le football sera bien également visible, que ce soit la Ligue 1, la Liga la Premier League ou la LdC. Comme cela, vous pourrez regarder 100 % de la C1 avec notamment mercredi Liverpool-Benfica ou encore Atlético de Madrid-Manchester City mais aussi les 1/2 finale de la compétition.

Comment regarder le streaming Real Madrid-Chelsea ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Androïd TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Real Madrid-Chelsea directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse, installé tranquillement dans votre salon, assis sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wi-fi ou une connexion 5G efficace. Un choc européen qui sera arbitré par Szymon Marciniak. L'arbitre polonais de 41 ans va diriger son 34e match de Ligue des Champions. S'il n'a jamais arbitré Chelsea, Marciniak connaît bien la formation madrilène puisque c'est la sixième fois qu'il va officier face au club Merengue.

