LdC : Ciro Immobile admiratif de Robert Lewandowski

Ce mardi, le Bayern Munich et la Lazio croiseront le fer lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un match qui sera à suivre sous le prisme des buteurs puisque Robert Lewandowski (34 buts la saison dernière en Bundesliga) et Ciro Immobile (36 buts en Serie A la saison dernière) seront opposés. Interrogé sur le site de l'UEFA, ce dernier s'est dit excité par l'affiche et a clamé son admiration envers le buteur polonais.

«Qu'est-ce que j'aime le plus chez Robert Lewandowski? Le fait qu'il n'est jamais satisfait. Chaque année, il essaie de s'améliorer et de dépasser ses limites, même si elles sont déjà exceptionnelles. C'est un attaquant complet. Je pense qu'il est actuellement le meilleur n°9 du monde, il faut donc être très prudent. C'était fou de le battre dans la course au Soulier d'Or. Défier de grands joueurs comme lui et Ronaldo m'a apporté un grand bonheur» a ainsi expliqué Ciro Immobile.