Monaco : Wissam Ben Yedder assigné à résidence

Wissam Ben Yedder est dans la tourmente. Pour rappel, l’attaquant de l’AS Monaco et son frère ont été inculpés le 11 août dernier pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Une récente enquête du journal L’Équipe a révélé des détails sur les faits qui se sont produits dans la soirée du 10 juillet à l’issue d’une rencontre amicale entre le club français et l’Union Saint-Gilloise (1-1). Alors que la justice doit encore clarifier certains éléments dans cette affaire, le quotidien sportif informe que le capitaine du club princier nie les allégations qui pèsent contre lui et indique en parallèle que des auditions et des confrontations avec les présumées victimes sont prévues prochainement.

La suite après cette publicité

L’Équipe ajoute que l’international français (19 sélections, 3 buts) traverse actuellement une période de "mal-être" tant sur le plan personnel que professionnel et reçoit un suivi psychologique. Sa mise en examen l’oblige à se présenter régulièrement au commissariat et lui interdit tout contact avec les deux jeunes femmes ainsi qu’avec son frère. De plus, il aurait été contraint de résider au Centre de Performance de La Turbie avec une interdiction de sortie entre certaines heures, à l’exception des jours de match. Le club et l’entourage du joueur ont toutefois précisé que cette situation était temporaire en attendant de trouver un logement.