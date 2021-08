Manchester United : Victor Lindelöf ne souffre plus du dos

Après une longue saison et 45 apparitions toutes compétitions confondues avec Manchester United, Victor Lindelöf avait participé à l'Euro 2020 avec la Suède. Un exercice 2020-2021 éreintant pour la défenseur de de 27 ans qui a en plus été parfois gêné par une blessure au dos. Le numéro 2 des Red Devils avait par exemple raté quelques matches lors des fêtes de fin d'année. Mais le lancement de la prochaine saison approche et l'international suédois (45 capes, 3 buts) est désormais en meilleure forme.

La suite après cette publicité

«Je me sens beaucoup mieux maintenant. J'ai travaillé très dur sur mon dos, surtout pendant la pause. J'ai beaucoup lutté avec lui la saison dernière et j'ai dû vraiment faire avec. C'était dur, mais comme je l'ai dit, j'ai travaillé très dur avec différents types d'exercices et de traitements, et je me sens beaucoup mieux», a en effet déclaré Victor Lindelöf aux médias du club mancunien. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur Ole Gunnar Solskjær qui pourra compter sur son joueur à 100% en 2021/22.