Liga : nouvelle déconvenue pour le FC Barcelone, battu par Las Palmas

Quatre jours après avoir battu le Stade Brestois (3-0) en Ligue des Champions, le FC Barcelone retrouvait le stade Montjuïc pour affronter Las Palmas, dans le cadre de la 15e journée de la Liga. Un match particulier pour la formation de Hansi Flick puisqu’il intervient au lendemain du 125e anniversaire du club blaugrana. Battu par la Real Sociedad (1-0) et tenu en échec par le Celta Vigo (2-2) lors de ses deux dernières sorties en championnat, le Barça devait se remettre la tête à l’endroit. Le tout sans Lamine Yamal, de retour de blessure, mais qui a commencé la rencontre sur le banc.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 34 15 +27 11 1 3 43 16 14 Las Palmas 15 15 -6 4 3 8 20 26

Très vite, le Barça se procurait la première occasion du match avec le décalage de Pablo Torre pour Fermín López. Sa frappe fut arrêtée par Jasper Cillessen (6e). Las Palmas a répondu quelques minutes plus tard, avec un ballon piqué dans le dos de la défense catalane et la reprise manquée de Scott McKenna près du point de penalty (11e). Au bout de 25 minutes de jeu, Barcelone subissait une grosse déconvenue avec la sortie prématurée d’Alejandro Baldé, suite à un violent coup d’épaule de Sandro Ramirez à la gorge. Après de longues minutes au sol, le latéral gauche espagnol a été évacué sur civière. Juste avant la mi-temps, Cillessen stoppait la frappe puissante de Pedri (44e), avant que sa barre transversale ne repousse la tentative de Raphinha (45e+2). Les deux équipes sont finalement rentrées au vestiaire sur un score nul et vierge (0-0).

Le Barça surpris par Las Palmas

Voyant les difficultés de son animation offensive, Hansi Flick choisissait de faire sortir Torre à la mi-temps pour faire rentrer Lamine Yamal. Ce qui n’a pas effrayé Las Palmas qui s’est même permis d’ouvrir le score après une belle transition conclue par Sandro Ramirez (49e, 0-1), formé à Barcelone. Dos au mur, les Catalans ont pu compter sur Raphinha, dont la frappe à l’entrée de la surface n’a laissé aucune chance à Cillessen (61e, 1-1). Et alors que le rapport de force semblait basculer du côté du Barça, Fabio Silva profitait du mauvais alignement de la défense catalane pour battre Pena (67e, 1-2).

Barcelone a par la suite multiplié les tentatives sur le but de Cillessen, mais l’ancien portier blaugrana s’est rapidement couché sur la tentative de Yamal (70e), avant de stopper les deux frappes de Raphinha (71e, 82e). Les Amarillos ont ensuite tenu jusqu’à la fin du match pour s’imposer sur le terrain du Barça pour la première fois depuis 1986. Ce succès (1-2) leur permet aussi de se donner de l’air dans la course au maintien et de bondir à la 14e position du classement. En face, les Blaugranas concèdent leur troisième défaite en Liga cette saison, la première à domicile. Une mauvaise opération dont pourrait profiter le Real Madrid, qui pourrait revenir à un point de Barcelone, en cas de victoire contre Getafe, dimanche. Les Madrilènes ont par ailleurs un match en retard à disputer.