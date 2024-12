Fiorentina : Edoardo Bove sort du silence pour la première fois

Plus de deux semaines après son malaise contre l’Inter au stade Artemio-Franchi, Edoardo Bove, qui a été opéré avec succès, va mieux et est sorti du silence dans un long post publié sur son compte Instagram : «même si le partage sur les réseaux sociaux n’est pas dans ma nature, je voudrais exprimer une pensée qui m’a profondément frappé. L’épisode désagréable survenu lors de la Fiorentina-Inter m’a encore plus montré, comme je le pensais, que le football était bien plus qu’un match, un championnat ou une carrière. Le football est une communauté de personnes, liées par la même passion, qui partagent des moments de joie, d’émotion, de colère, de déception et de souffrance. Dans ces moments-là, vous réalisez à quel point ce sport est authentique, à quel point, quels que soient les résultats, la compétition ou la compétition, nous sommes tous unis par un lien qui, une fois créé, se renforce dans les moments difficiles, devenant presque indissoluble. Un lien qui transmet de l’amour et des émotions difficiles à expliquer. Un lien qui vous donne la force de surmonter n’importe quel obstacle».

La suite après cette publicité

Il a également poursuivi dans ce long message : «j’en parle parce que je l’ai vécu personnellement ces derniers jours : l’affection que j’ai reçue, la chaleur des supporters, le soutien de mes coéquipiers et de mes adversaires, la proximité du monde ENTIER du football, c’est quelque chose qui m’a donné une force et un courage incroyables. Je me suis senti entouré d’une énergie positive qui m’a permis de rester calme, de ne pas ressentir le stress, ni la solitude qui est souvent présente dans ce type de difficulté. C’est pourquoi je voudrais que nous nous engagions tous à ne pas oublier la véritable essence de notre sport, à ne pas trop nous laisser éclipser par son côté commercial et à ne pas prendre pour acquis son esprit authentique. Car malgré tout, ce qui s’est passé dimanche témoigne de la vraie nature du football : celui qui se nourrit de vraies émotions, d’histoires personnelles et d’un lien fort entre ceux qui jouent et ceux qui soutiennent». Pour rappel, avec l’implantation d’un défibrillateur, le jeune milieu italien devra poursuivre sa carrière en dehors de l’Italie en raison d’un règlement strict.