EdF : le clan Mbappé pousse en coulisses

Lundi soir, le président de la FFF, Philippe Diallo, s’est exprimé dans les colonnes de L’Equipe concernant le cas Mbappé, notamment au sujet du capitanat. «C’est à Kylian d’évoquer ce sujet avec Didier (Deschamps). On a un prochain rassemblement en mars 2025, le quart de finale de la Ligue des nations (contre la Croatie). Il est nécessaire qu’il y ait un nouvel échange entre lui et Didier Deschamps pour qu’ils ajustent son rôle de capitaine. Être capitaine de l’équipe de France, c’est un honneur. Il ne faut pas que cela devienne une question. Il faut qu’à travers le dialogue entre le sélectionneur et Kylian, il y ait des ajustements et si besoin, je viendrai avec eux compléter leurs échanges.»

Une rencontre est donc prévue lors du prochain rassemblement du mois de mars 2025 entre DD et KM9, si ce dernier est apte et présent. L’Equipe nous apprend que l’entourage de l’attaquant tricolore pousse pour qu’il conserve son brassard. Personne ne l’incite à lâcher le capitanat selon le quotidien sportif. La décision lui reviendra ainsi qu’à son sélectionneur.