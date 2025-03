PSG : Luis Enrique esquive les questions sur Liverpool

Deux jours après la cruelle défaite en Ligue des Champions face à Liverpool (0-1), Luis Enrique se présentait à nouveau

La suite après cette publicité

« Il n’y a aucun autre match en tête que le match de demain face à Rennes. (…) Je n’ai rien à ajouter à cela. Après le match, on a beaucoup parlé de Liverpool. Maintenant, il n’y a que Rennes qui m’intéresse. C’est le cycle le plus court qu’on a, avec deux jours d’entraînement qui ne sont pas des entraînements, mais de la récupération. Le reste appartient au passé, c’est de l’histoire. On se concentre sur le match de demain », a-t-il confié en conférence de presse.

Inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne et recevez 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus de bienvenue. Misez sur une victoire 3-0 du PSG contre Rennes et tentez de gagner jusqu’à 1150€