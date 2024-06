Manchester United a lâché 30 M€ pour un talent du Barça

Le marché des transferts n’a toujours pas bougé au FC Barcelone. Alors que le club catalan a intronisé Hansi Flick à sa tête avant le début de l’Euro 2024, le manager allemand aimerait notamment piocher en Bundesliga et au Bayern Munich, son ancien club, où Joshua Kimmich émet des envies de départ. Mais l’heure n’est pas encore aux arrivées pour le Barça, puisqu’il espère encore vendre certains indésirables afin de pouvoir enregistrer de nouveaux joueurs.

La règle du fair-play financier n’aide pas et, contrairement à ce que prétend Joan Laporta, les finances du club ne s’améliorent pas vraiment et il serait même en énorme difficulté pour payer les salaires. En ce sens, le deuxième de la Liga regarde d’abord du côté des départs et, selon les dernières informations de Sport, Manchester United s’est positionné pour récupérer un élément fort de la dernière saison blaugrana et il s’agit de Fermín López (21 ans).

Fermín López intransférable, mais…

Erik ten Hag, qui restera finalement à la tête de l’équipe malgré une saison décevante et une éviction annoncée, recherche des milieux de terrain ayant des caractéristiques similaires à celles de Fermín López, avec une certaine qualité technique. Manchester United a proposé 30 millions d’euros pour le joueur d’El Campillo, mais le Barça le juge intransférable… du moins pour cette somme. Le quotidien catalan précise qu’une très belle offre pourrait lever son statut d’intransférable.

Sélectionné à l’Euro 2024 avec la Roja, Fermín López pourrait d’ailleurs voir sa valeur augmenter en cas de belles performances en Allemagne, lui qui a déjà marqué 11 buts et délivré une passe décisive en 43 matches avec le Barça, pour sa première saison dans l’Élite. Les Red Devils devront donc revenir avec une proposition plus intéressante s’ils veulent s’offrir le milieu de terrain polyvalent, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2027.