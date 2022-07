La Premier League durcit le ton pour les débordements dans les stades

Fléau du football français la saison dernière, les débordements dans les stades sont également au cœur des débats outre-Manche. Dans cette optique, la Premier League - confrontée à une hausse des envahissements de terrain et de l'usage d'engins pyrotechniques - a décidé d'adopter des sanctions plus dures à l'égard des contrevenants. Pour éviter d'autres violences à l'image des agressions subies par l'entraîneur français de Crystal Palace Patrick Vieira et l'attaquant de Sheffield United Billy Sharp, les instances ont décidé de monter au créneau.

La suite après cette publicité

«Tous les contrevenants identifiés seront signalés par les clubs à la police et des poursuites pourraient entraîner un casier judiciaire permanent, ce qui pourrait affecter leur emploi ainsi que leur scolarité, mais également entraîner une peine de prison. En outre, toute personne qui entre sur le terrain et les personnes identifiées portant ou utilisant des pièces pyrotechniques ou des bombes fumigènes recevront désormais une interdiction automatique de stade. Ces interdictions pourraient également être étendues aux parents ou tuteurs accompagnant les enfants qui participent à ces activités», peut-on lire dans un communiqué de l'EFL.

Every fan should feel safe attending matches. That’s why football has come together to tackle entering the pitch without permission, smoke bombs and pyros, and other criminal behaviours.



Read more: https://t.co/tShKkPjmRQ#LoveFootball #ProtectTheGame