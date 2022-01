Brésil : Tite espère un regain de forme de Philippe Coutinho

Prêté par le FC Barcelone à Aston Villa pour les six prochains mois, le Brésilien Philippe Coutinho est non seulement de retour en Premier League, championnat dans lequel il s'était illustré sous les couleurs de Liverpool entre 2013 et 2018, mais tente également de se relancer pour la prochaine Coupe du Monde prévue au Qatar à l'automne 2022. En attendant, l'international aux 63 sélections (18 buts) est de retour avec la Seleçao pour les deux prochaines journées des éliminatoires du Mondial face à l'Equateur et le Paraguay dans deux semaines.

En conférence de presse après l'annonce de sa liste pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le sélectionneur auriverde Tite s'est montré rassurant quant au regain de forme du milieu offensif de 29 ans : «Coutinho est un joueur créatif avec une définition importante. Il revient à son meilleur niveau. Il est apte à revenir. Il y a la perspective qu'il puisse revenir à son meilleur niveau.» Des encouragements pour le mettre en confiance avant de faire ses premiers pas en championnat, qui pourraient se faire face à Manchester United samedi prochain devant son nouveau public.